Nuovo sportello agroalimentare per Cna Pisa

Orientamento, adempimenti, consulenze, aggiornamento normativo, certificazioni, analisi e tendenze di settore: in tre parole “benvenuto Sportello Agroalimentare”.

Ad annunciare questa novità che mira ad assistere gli associati del settore agroalimentare è CNA Pisa che, insieme a QTA Consulting srl, presenta il nuovo sportello prettamente dedicato al supporto delle attività delle aziende del settore agroalimentare, con particolare riferimento agli aspetti di Diritto Alimentare, Sicurezza Alimentare, Qualità, Tecnologie, Certificazioni, Analisi, Export e Sostenibilità. Non solo. In cantiere ci sono anche iniziative promozionali e di natura sindacale che saranno realizzate con il contributo di personale tecnico e commerciale.

Di cosa si tratta? QTA Consulting e NexFood, start-up e spin-off dell'Università di Pisa, si rendono disponibili a rispondere a specifiche richieste degli Associati – anche nella sede di Ghezzano di Cna Pisa - riguardanti tutti gli adempimenti obbligatori cui sono soggette le imprese del settore agroalimentare. Ricordiamo che gli associati/Clienti di CNA che ne faranno richiesta potranno ricevere anche consigli di orientamento, indicazioni di massima, supporto alla risoluzione di problematiche puntuali e immediate.

Al momento, per contenere la diffusione dell'epidemia da Coronavirus, lo sportello si terrà in modalità telematica tutti i mercoledì mattina - previo appuntamento via e-mail - dalle 10 alle 13. Per usufruire del servizio basta prenotarsi inviando una mail al coordinatore sindacale unione agroalimentare Cna Pisa, Sabrina Perondi (nella foto) a perondi@cnapisa.it

Fonte: Ufficio Stampa