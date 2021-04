Operatori di telefonia mobile: ho. ai primi posti per rapporto qualità-prezzo

Gli operatori di telefonia mobile in Italia si sono moltiplicati negli ultimi anni, che hanno visto la nascita di nuove offerte, sempre più convenienti. Grazie alla liberalizzazione del mercato e all'arrivo dei cosiddetti operatori virtuali, oggi è possibile trovare tariffe notevolmente più economiche rispetto al passato. Quali sono però le opzioni migliori da questo punto di vista? Quale compagnia conviene scegliere per spendere meno senza rinunciare ad un servizio di alta qualità e ad una copertura di rete ottimale? Ad offrirci delle risposte è l'indagine condotta a febbraio 2021 dall'Istituto Tedesco di Qualità e Finanza, dalla quale emerge che l'operatore virtuale in grado di offrire il miglior rapporto qualità-prezzo in Italia è ho.

L'indagine condotta dall'ITQF

L'indagine dell'Istituto Tedesco di Qualità e Finanza è stata condotta a febbraio 2021 su un campione di cittadini italiani, ai quali è stato chiesto di esprimere il proprio grado di soddisfazione in merito ai servizi offerti da alcune aziende italiane appartenenti a vari settori.

Per quanto riguarda nello specifico le compagnie di telefonia mobile, a primeggiare nel nostro Paese è ancora ho. che si è classificata al secondo posto nella classifica ed è risultata la migliore in assoluto se si considerano solo gli operatori virtuali. Possiamo dunque affermare con certezza che tale compagnia telefonica è riuscita a raggiungere risultati eccellenti, configurandosi in Italia come la migliore sia per quanto riguarda la qualità dei servizi offerti che per ciò che concerne la convenienza delle tariffe.

L'unico operatore che ha ottenuto un punteggio superiore in questa indagine è stato Iliad, che però non sempre riesce a soddisfare in quanto a copertura di rete e quindi in molti casi non rappresenta la migliore opzione in Italia. Il fatto che ho. sia riuscita a superare compagnie storiche come TIM, Fastew Mobile e WindTre è comunque un indice importante nel panorama nazionale.

L'offerta di ho. apprezzata per completezza e semplicità

L'offerta mobile di ho. è apprezzata dai clienti per la sua semplicità e completezza, perché comprende SMS e chiamate illimitate verso tutti i numeri di rete fissa e mobile in Italia e fino a ben 100 GB di traffico dati al mese. La copertura della rete è ottimale e sono ormai davvero pochissimi coloro che hanno segnalato disservizi in tal senso, ma ciò che fa la differenza è anche il servizio clienti, sempre pronto a rispondere con tempestività a qualsiasi esigenza.

Ad oggi, come dimostrato dall'indagine condotta dall'ITQF, l'offerta di ho. è quella che può vantare il miglior rapporto qualità-prezzo e ciò sta spingendo moltissimi italiani a cambiare operatore per passare a questo, perché decisamente più conveniente.

Non solo mobile: le offerte di ho. per la rete di casa