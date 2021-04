Scuolabus, retta dimezzata a Pontedera per i ragazzi delle medie

L’Amministrazione Comunale di Pontedera, visto il perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19, che ha avuto e continua ad avere importanti ripercussioni sull’erogazione del servizio di trasporto scolastico, ha deciso per una riduzione del 50% della tariffa del mese di marzo 2021 a favore degli utenti del servizio di scuolabus che frequentano le scuole medie della città.

La scelta è una misura a sostegno delle famiglie che non hanno usufruito appieno del servizio in seguito a periodi di quarantena/isolamento domiciliare delle classi e in conseguenza delle disposizioni governative e regionali che hanno obbligato al passaggio alla didattica a distanza le classi seconde e terze di scuola media.

"Il passaggio a zona arancione rafforzato e poi rossa nel mese di marzo – spiega l’assessore Mori – ha determinato una interruzione nella frequenza scolastica di diverse giornate; di conseguenza i nostri ragazzi hanno potuto servirsi dello scuolabus solo parzialmente. Come già fatto lo scorso dicembre, come misura a sostegno delle famiglie che non hanno usufruito appieno del servizio abbiamo previsto una riduzione tariffaria".

Per gli altri ordini di scuola (infanzia e primaria) l’Amministrazione comunale, al termine dell’anno scolastico, sulla base della frequenza complessiva, effettuerà una valutazione degli ulteriori interventi da mettere in campo in modo da venire incontro, per quanto possibile, alle esigenze delle famiglie."

Fonte: Comune di Pontedera