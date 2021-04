Spaccio alla stazione di Pontedera, arrestato 43enne

Arrestato a Pontedera un 43enne, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Nei pressi della stazione ferroviaria, i carabinieri hanno sorpreso l’uomo nell’atto di cedere 1 grammo di eroina ad un giovane del luogo; la successiva perquisizione domiciliare ha consentito di trovare 80 euro, ritenuta provento di attività illecita e di 5 bilancini di precisione.

Lo stupefacente è stato sequestrato, mentre l’uomo è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del processo per direttissima con cui sarà giudicato stamani.