Una centrale di spaccio in una fabbrica abbandonata. La scoperta è avvenuta in via Frassina a Carrara: lì si era rintanato un pusher che da settimane smerciava cocaina. I carabinieri sono risaliti alla fabbrica dopo le indagini e hanno arrestato un 30enne di origini marocchine. Lo spacciatore già a gennaio era stato scoperto con cocaina addosso ed era stato denunciato. Negli ultimi giorni invece la scoperta dietro i cancelli dell'immobile abbandonato.