Un anno dopo la pandemia, gli effetti sull’economia toscana. Webinair il 28 aprile alle ore 15

“La Toscana un anno dopo l’epidemia”. Interverranno anche il presidente della Toscana Eugenio Giani e gli assessori all’economia Leonardo Marras e al lavoro Alessandra Nardini al seminario on line organizzato da Ipert, in cui l’istituto di programmazione economica della Toscana proverà a fare un primo bilancio del 2020 e tracciare alcune prospettive per il futuro.

L’appuntamento è per mercoledì 28 aprile alle ore 15. L’evento potrà essere seguito in streaming sul canale facebook di Irpet, https://www.facebook.com/irpet.toscana

Il presidente Giani aprirà l’iniziativa. All’assessora Nardini e all’assessore Marras saranno affidate le conclusioni, previste attorno alle 17. Nel mezzo, introdotto dal vicedirettore di Irpet Nicola Sciclone, prenderanno la parola il presidente di Confartigianato Imprese Toscana Luca Giusti, il presidente di Cna Toscana Silvia Del Prete, il segretario generale della Camera di commercio di Firenze Giuseppe Salvini, il presidente di Confindustria Toscana Maurizio Bigazzi, la segretaria generale di Cgil Toscana Dalida Angelini, il segretario generale della Cisl Toscana Riccardo Cerza e il presidente di Confesercenti Toscana Nico Gronchi.

