A 74 anni muore Giovanni Vannucci, ex agente della municipale di Livorno

Il Corpo della Polizia Municipale esprime la propria vicinanza alla famiglia per la scomparsa, all'età di 74 anni, del collega in pensione Giovanni Vannucci.

La Comandante e gli appartenenti al Corpo, in servizio e in quiescenza, ricordano con grande affetto il collega Giovanni, entrato a far parte del Corpo dei Vigili Urbani con il concorso del 1972.

Aveva prestato servizio come agente sul territorio e all'ufficio incidenti.

Tutti lo ricordano come una persona dal cuore grande.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa