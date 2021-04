Arrestato a Vicenza il responsabile del furto alla boutique Gucci di Montecatini

Per il furto aggravato alla boutique Gucci di Montecatini Terme dello scorso 3 marzo 2020 (refurtiva di borse e accessori da 60mila euro) i carabinieri di Montecatini sono riusciti ad arrestare l'autore del furto: è un 40enne serbo senza fissa dimora.

Dalle immagini di sorveglianza a dicembre 2020 l'autore era stato individuato e il gip su richiesta della procura aveva emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, affidandone l‘esecuzione ai militari di Montecatini Terme.

L'uomo però era irreperibile. A inizio 2021 le ricerche hanno portato a trovarlo nelle zone del Vicentino. Si era allontanato dalla provincia di Pistoia per giungere in quella di Vicenza, con il probabile intento di far perdere le sue tracce e depistare le indagini.

Con l'aiuto dei colleghi di Vicenza i carabinieri sono riusciti a fermare l’uomo nella serata di ieri mentre si trovava nel centro di Vicenza. Adesso si trova in carcere.