Aspettando Leggenda a Empoli con Pino Pace e i suoi Picosauri

A pochi giorni dall’inizio dell’edizione tutta on line di Leggenda Festival, in programma fra una settimana, da giovedì 6 maggio, proseguono gli appuntamenti di ‘Aspettando Leggenda’. Protagonista Pino Pace e i suoi Picosauri.

L’incontro, dedicato ai bambini da 6 a 10 anni, è su prenotazione e si svolgerà giovedì alle ore 17:30 su Google Meet. Per partecipare è necessario prenotare, scrivendo una mail a biblioteca@comune.empoli.fi.it o telefonando alla Sezione Ragazzi della biblioteca al numero 0571757873.

Se volete divertirvi in compagnia di dinosauri mai sentiti, non semplici T-Rex o Triceratopi, ma Picosauri, recentemente scoperti da una strana accoppiata di esploratori, Sam Colam e Pico Pane, questo è l’incontro giusto per voi!

Lo scrittore Pino Pace sarà in collegamento con la biblioteca per raccontare i segreti di queste strane creature e presentare il libro Picosauri! Tutti i dinosauri di Sam Colam e Pico Pane (EDT-Giralangolo, 2020).

Si parlerà di come è nata l’idea e di come è stato realizzato il libro, dei Picosauri più divertenti e curiosi e degli altri libri della serie: Bestiacce. Le incredibili avventure di Sam Colam e Pico Pane e Univerzoo. Le avventure spaziali di Sam Colam e del professor Pico Pane.

Inoltre i bambini che hanno partecipato al laboratorio creativo di giovedì scorso avranno l’occasione di mostrare all’autore i propri Picosauri!

IL LIBRO - Picosauri! è il carnet de voyage di Sam Colam, che racconta un’era geologica chiamata dal professore Spergiurassico. Un quaderno ricco di disegni, di schemi, di descrizioni e nomi “scientifici” di animali mai visti, che il professor Pico Pane battezza Picosauri.

In mezzo a mille incognite, tra pericoli e avventure, gli esploratori incontrano (disegnano, descrivono, ci parlano perfino!) feroci squartosauri, svagati tricosauri, mansueti polliraptor, terribili martellodonti e rassegnati chiododattili; e poi nonnut, fungocefali e tigri dai denti a caso…

Ma è presto tempo di tornare, e la macchina del tempo rientra nel presente, proprio nel mezzo della riunione dei più importanti zoologi del mondo…

Una graphic novel? Un bestiario? un carnet de voyage? un romanzo d’avventure? un trattato di criptozoologia? La risposta è una sola: sì, Picosauri è tutto questo!

L’AUTORE - Pino Pace è un autore italiano, laureato in Lettere all’Università di Bologna. Scrive principalmente per la radio nazionale, per il cinema e l’audiovisivo. È inoltre autore di storie per ragazzi, e insegna scrittura creativa in diverse realtà, come l’Istituto europeo di design di Torino, scuole di specializzazione e centri culturali. Tra i suoi titoli più famosi si ricordano Bestiacce! (EDT-Giralangolo, 2010), La guerra del miele (Paoline Editoriale Libri, 2010), Un gatto nero in candeggina finì... (Notes Edizioni, 2012), L'ultimo elefante (Giunti Junior, 2016) e Appunti di viaggio (Lapis, 2018).

