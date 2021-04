Incidente in autostrada, c'è un morto tra Pistoia e Montecatini

Una persona è morta dopo un grave incidente avvenuto in autostrada A11 Firenze-Mare intorno alle 8.30 di questa mattina. Il fatto è avvenuto all'altezza del km 38, in zona Pieve a Nievole. Sul posto la polizia stradale, un'automedica e un'ambulanza della Misericordia di Pistoia. È stato dichiarato il decesso sul posto.

Questa la dinamica: una ragazza ha perso la vita dopo essersi gettata da un cavalcavia sovrastante l'autostrada A11 e successivamente essere stata investita da un mezzo pesante.

È stato chiuso il tratto tra Pistoia e Montecatini Terme, si registrano 3 km di coda in direzione Pisa.

AGGIORNAMENTO - Alle ore 10 circa, sull’autostrada A11 Firenze-Pisa nord è stato riaperto il tratto compreso tra Pistoia e Montecatini in direzione Pisa, precedentemente chiuso per un incidente avvenuto al km 37. Attualmente il traffico transita su due corsie e si registrano 3 km di coda in direzione Pisa.