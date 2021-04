Montaione: riaprono Ufficio Turistico, Museo Civico e San Vivaldo

A partire dal giorno 1 maggio 2021, saranno riaperti al pubblico l’Ufficio Turistico, il Museo Civico di Montaione e il complesso monumentale “La Gerusalemme di San Vivaldo”. L’Ufficio Turistico e il Museo Civico, situati in Via Chiti 17-19, saranno aperti con il seguente orario:

Lunedi dalle ore 16.00 alle ore 19.00

dal Martedì al Sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00

dal 16.05.2021 anche la Domenica dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Per l’accesso è obbligatorio il rispetto delle norme anti-covid, tra le quali l’uso della mascherina e il distanziamento interpersonale di 1 metro. L’ingresso è consentito ad una persona alla volta. Per l’ingresso al Museo Civico nei giorni di sabato e festivi è necessaria la prenotazione con almeno un giorno di anticipo. Per info e prenotazioni: turismo@comune.montaione.fi.it – tel. 0571/699255.

Al complesso monumentale “La Gerusalemme di San Vivaldo”, si effettuano visite guidate alle Cappelle nei consueti orari di apertura previsti nel periodo estivo: dal Lunedì al Sabato dalle 15.00 alle 19.00 e la Domenica e festivi dalle 10.00 alle 19.00. Le visite si effettueranno ogni ora, su prenotazione e per piccoli gruppi, massimo 5 persone. Per l’ingresso al nei giorni di sabato e festivi è necessaria la prenotazione con almeno un giorno di anticipo. Per le prenotazioni inviare una e-mail all’indirizzo turismo@comune.montaione.fi.it, o telefonare ai seguenti numeri: 0571/699255 – 0571/699267.

Fonte: Comune di Montaione - Ufficio stampa