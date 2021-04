Morte Martina Rossi, condanna a 3 anni nell'Appello-bis

Condannati a 3 anni gli imputati Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, accusati nell'appello bis sulla morte di Martina Rossi, studentessa 23enne deceduta il 3 agosto 2011 precipitando da un balcone dove era in vacanza a Palma di Maiorca (Spagna).

La giovane, secondo l'accusa, stava scappando da un tentativo di stupro. La condanna arriva per tentata violenza sessuale di gruppo.

È stata accolta la richiesta del pg, che aveva appunto chiesto 3 anni di reclusione. In primo grado il tribunale di Arezzo aveva condannato Albertoni e Vanneschi a 6 anni, l'appello del 9 giugno scorso aveva invece assolto con la formula 'perché il fatto non sussiste' e il capo di imputazione 'morte come conseguenza di altro reato' era caduto in prescrizione. Il ricorso in Cassazione aveva portato ad annullare la sentenza di appello, disponendo un nuovo giudizio.

I legali della famiglia Rossi, il padre Bruno e la madre Franca Murialdo, attendevano la sentenza da tempo per evitare che anche l'unico reato rimasto cadesse in prescrizione.

Fuori dal tribunale di Firenze si è tenuto anche un presidio del movimento femminista 'Non una di meno'. Le manifestanti hanno esposto uno striscione con la scritta "Sorella noi ti crediamo, la prescrizione non la accettiamo". Bruno Rossi ha ringraziato le manifestanti per il loro impegno.