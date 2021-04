Ha mostrato i genitali a una donna all'uscita dal bagno nei locali Asl di via Garibaldi a Pisa. Per questo un trentenne è stato denunciato dalla polizia per per atti osceni in luogo aperto al pubblico. Il fatto è avvenuto ieri mattina. La pattuglia era in zona per cui in poco tempo è arrivata sul posto per intervenire.