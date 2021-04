Nasce Be.long, piattaforma per chi studia e lavora a Firenze

Dagli inizi di maggio sarà online Be.long, l’innovativa piattaforma web realizzata da Destination Florence CVB in partnership con il Comune di Firenze che promuove gli affitti a medio e lungo termine in città e valorizza Firenze come città della formazione e dell’innovazione. Un servizio dedicato a studenti, startupper, smart worker, ma anche Università, ai tanti istituti di formazione del territorio e alla rete di incubatori di impresa. Un cambio di passo nella promozione della destinazione, che vuole valorizzare il long stay rispetto agli affitti turistici brevi, anche attraverso agevolazione Imu e tanti altri servizi e benefits.

Si chiamano cittadini temporanei - studenti, smart workers, liberi professionisti, creatori di start-up, nomadi digitali - e nel 2019 in 3 milioni hanno scelto Firenze per un periodo medio lungo. Solo gli studenti internazionali presenti a Firenze erano 36.535, con una permanenza media di 90/100 giorni e un totale di presenze totali che oscilla tra i 3.288.150 e 3.653.500 (fonte: Study Abroad in Italy, di Marco De La Pierre e Marco Bracci). Oggi, a causa della pandemia e del cambio di abitudini, le persone che vorrebbero trasferirsi per lavorare da remoto sono molte di più: un’opportunità da cogliere per attirare soprattutto i giovani e a riequilibrare un mercato negli ultimi anni saturato dagli affitti brevi.

Be.Long verrà lanciato su destinationflorence.com e si candida ad essere un portale completo per chi sceglie Firenze come destinazione, offrendo nelle diverse sezioni in cui è articolato informazioni e servizi utili. Inoltre, metterà in contatto chi cerca un alloggio con i piccoli proprietari, i property managers e le agenzie immobiliari. L’obiettivo è aggregare domanda e offerta e agevolare la ricerca per la permanenza medio-lunga. “Invitiamo i proprietari e i professionisti del mercato immobiliare a cogliere questa opportunità - dichiara Federico Barraco, presidente del Destination Florence Convention & Visitors Bureau - A tal proposito ringraziamo Property Manager Italia e MyGuest che hanno coinvolto subito i loro associati. La risposta è promettente e ci aiuta a creare le basi per una proficua collaborazione che farà bene soprattutto alla città”. Non c’è alcun vincolo sulla tipologia del contratto, ma i proprietari che aderiranno con il canone concordato avranno garantita un’agevolazione Imu, oltre alla promozione e il riconoscimento “Quality Certiefied” che ne attesta la qualità e la conformità. Inoltre, per chi aderisce quest’anno alla piattaforma, ci saranno condizioni vantaggiose sull’iscrizione - gratuita per il 2021 - per gli aderenti alle due associazioni. Il Destination Florence non percepirà alcuna percentuale dai contratti siglati.

“Grande partecipazione anche dai circa 40 istituti istituti e scuole di formazione che abbiamo incontrato nei giorni scorsi - ha aggiunto il presidente - e che si faranno promotori del progetto pubblicizzandolo tra gli studenti e informandoli sui servizi integrati, legati alla ricerca di un alloggio e alla permanenza in città, come l'assistenza sanitaria, i trasporti e le pratiche burocratiche”. Per loro, come per gli altri inquilini, sono previsti diversi benefits: la Firenze Welcome card con sconti su musei e attività commerciali per studenti e startupper, sconti negli alberghi per amici e parenti che arrivano in città e un’assistenza da parte del Destination Florence per la permanenza a Firenze. E ancora sconti negli spazi di co-working di Firenze e per l’uso della mobilità sharing.

“Aspettiamo il ritorno degli studenti in città e siamo pronti ad accogliere nuovi smartworkers e cittadini temporanei - ha detto l’assessore al Turismo Cecilia Del Re -. Con questo progetto, puntiamo a promuovere la destinazione Firenze per soggiorni di lunga permanenza e anche ad offrire gratuitamente un’opportunità per chi fino ad ora ha affittato ai turisti di tornare a vedere occupati i propri immobili sebbene ad un nuovo tipo di utenza”.

"E' un tassello per accompagnare Firenze e il suo centro storico verso la ripartenza e verso una nuova vivibilità - sottolinea Giuseppe Salvini, segretario generale della Camera di Commercio di Firenze -. In questa prospettiva, è di particolare interesse puntare sui giovani e sulle startup innovative, che qui possono venire a studiare e a lavorare a condizioni agevolate".

