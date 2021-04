Riapertura cinema, Certaldo anticipa tutti. Empoli a secco, Castello si prepara

Il repentino passaggio in zona gialla e il clima di riapertura voluto dal premier Mario Draghi ha colto di sorpresa anche gli operatori dello spettacolo, in particolar modo i cinema.

Lunedì 26 aprile è stato il primo giorno concesso per le riaperture di cinema, teatri, sale concerto, live club. Tra le prescrizioni i posti a sedere preassegnati e una distanza di un metro l’uno dall’altro. La capienza massima consentita è del 50% di quella massima autorizzata, comunque sia non superiore a 500 spettatori al chiuso e 1000 all'aperto, come riportano le disposizioni governative.

Se per le realtà più grandi come il Teatro del Maggio Musicale è stato possibile riaprire in presenza, nella provincia le cose sono diverse.

Per quanto riguarda i cinema nell'Empolese Valdelsa, le riaperture infrasettimanali con il coprifuoco alle 22 rischiano di essere un buco nell'acqua. La stagione primaverile, per le arene cinematografiche, è la conclusione della stagione, visto che con il bel tempo non tutti sono disposti a vedere un film al chiuso.

Sono comunque in arrivo novità.

Certaldo tra i primi a riaprire

I primi segnali di vita e di speranza arrivano dal Multisala Boccaccio di Certaldo, che ha già fissato una programmazione da Oscar. Lunedì Mario Lorini, gestore del cinema e presidente Associazione Nazionale Esercenti Cinema, ha firmato un post su Facebook in cui assicura il ritorno in sala a partire dal 30 aprile. Alle 19.30 sono infatti previste la proiezione di 'Nomadland', vincitore del Leone d'oro Venezia 2020 e degli Oscar per film, regia e attrice protagonista, e di 'Cosa sarà', candidato a due premi David di Donatello.

"Una scelta voluta - sottolinea Lorini - anche se la data di ripartenza va interpretata come un segnale, un inizio per una ripresa che, ci auguriamo, sarà costante e in crescita. Le condizioni e le misure messe in atto sono ancora molto restrittive: coprifuoco alle 22, apertura solo in zona gialla, divieto di vendere cibi e bevande e misure sanitarie rigorose da osservare. Nella prima settimana, il settore stima una ripartenza di circa 150 strutture in tutta Italia, quindi la piccola provincia aspetterà ancora un po'".

"Certaldo - continua Lorini - ha sempre dimostrato affetto e vicinanza verso il suo cinema e teatro, fin dalla sua riapertura, dopo tanti anni di chiusura, avvenuta nel dicembre del 2014. Nei giorni scorsi abbiamo messo un post su Facebook, per capire un pò che aria tirava, dopo le notizie sulla ripartenza. Quasi 300 like e molti commenti positivi, anche entusiastici, ci hanno convinti che valeva la pena tentare. E allora si riparte".

Soddisfazione per la riapertura del Multisala Boccaccio anche da parte del sindaco Giacomo Cucini. "Fra le sale che riaprono a livello italiano, la nostra è l'unica in un comune delle nostre 'dimensioni'. E questo è un ulteriore segnale importante che Certaldo vuole dare al mondo della cultura e in generale alla sua comunità".

La programmazione del cinema certaldese prosegue sabato primo e domenica 2 maggio con 'Nomadland' alle 17.30 e alle 19.30 e 'Cosa sarà' alle 17.40 e alle 19.30, lunedì 3 e mercoledì 5 maggio con 'Nomadland' e 'Cosa sarà' alle 19.30. Giorno di riposo, martedì 4 maggio.

Castelfiorentino attende pochi giorni prima di riaprire

A Castelfiorentino il cinema è all'interno del Teatro del Popolo. Si chiama CineMario Monicelli e tra circa 10 giorni riaprirà. Lo conferma Maria Cristina Giglioli, direttrice del Teatro.

"Stiamo lavorando per riaprire, non abbiamo molte cose da fare per quanto riguarda la struttura, eravamo già a norma quando abbiamo chiuso. I protocolli sono rimasti uguali, è cambiato il limite di capienza fissato al 50% dei posti.

Dobbiamo capire cosa possiamo programmare, vogliamo capire cosa possiamo avere dai produttori oltre ai film da riproporre. Stiamo dialogando con le case di distribuzione. Non vogliamo perdere tempo. Seguiremo il traino degli Oscar, vogliamo avere due film a settimana".

Quante proiezioni ci saranno? "Sicuramente ci adatteremo con gli orari. Se alle 22 è fissato il coprifuoco, nei giorni di proiezione unica partiremo alle 19.30, nel pomeriggio invece partiremo per tempo per avere modo di igienizzare tra una proiezione e l'altra come da protocollo. Sappiamo che le pellicole appena uscite vanno prima nei capoluoghi e arrivano in ritardo nelle province. Ancora le riaperture sono a macchia di leopardo".

Empoli a secco

Sebbene ci siano ben due cinema a Empoli, entrambi al momento sono chiusi.

Il Cinema Teatro Excelsior comunica sulla sua pagina Facebook che "non potendo contare su una programmazione tale per poter ripartire con il nostro pubblico, siamo costretti ancora a rimandare la data di apertura. Siamo comunque in contatto con le associazioni di categoria per poter comunicare una data certa. Comprendiamo la voglia di tornare in sala e siamo certi che quando riapriremo, lo faremo in modo definitivo, per poter nuovamente respirare l'aria magica del cinema".

Più complicata la situazione del Cinema La Perla, chiuso da un anno. Secondo quanto si apprende da atti comunali, la concessione per il nuovo gestore è stata revocata a luglio scorso a causa della pandemia. Gli anticipi versati a chi aveva fatto richiesta sono stati restituiti e quindi si attende un nuovo bando per dei gestori.

Montelupo aspetta il cinema all'aperto

Mignon D'Essai

Il Cinema Mignon d'Essai di Montelupo Fiorentino ha stabilito che non riaprirà per questi mesi. "Contiamo di tornare appena possibile con un’arena estiva all’aperto ma non abbiamo ancora date precise", spiegano su Facebook. Negli anni passati venne utilizzata la location dell'ex cinema Risorti, lo scorso anno il parco dell'Ambrogiana durante la manifestazione Fool Park. Gli aggiornamenti arriveranno nei prossimi giorni sui social network.

Fucecchio al lavoro

Dal Teatro Cinema Pacini di Fucecchio un riunione operativa era in corso proprio oggi sul futuro del cinema. L'aspettativa, secondo Enrico Falaschi, è quella di riaprire prima possibile ma ci vorranno ancora alcuni giorni per ottenere pellicole e organizzare la programmazione.

Non vi sono ancora notizie per il cinema all'interno dello Scipione Ammirato di Montaione, la cui rassegna è curata dal circolo Angelo Azzurro.

Elia Billero