Scuole danza al Parco di Serravalle per attività per bambini all'aperto

A partire da sabato 8 maggio, dalle 10:30 le scuole Move e Candela, con sede a Empoli, Limite e Montelupo, offriranno, a cadenza settimanale varie attività ed eventi per bambini dai 6 agli 11 anni nel parco di Serravalle. Con l'arrivo della bella stagione, tutti i bambini potranno godersi ogni sabato mattina, attivitá ricreative e sportive nel verde del parco empolese come : danza, musica, teatro, acrobatica, english lesson, tessuti aerei e non solo.

Una vera e propria boccata di aria, dopo un periodo cupo per tutti i bambini e giovani, un modo per vivere con più spensieratezza il parco e la socializzazione, grazie allo sport e al divertimento.

La programmazione è giá online, cosí come il form di prenotazione e tutte le info (evento FB: https://fb.me/e/28NhijvMj)

Il primo evento sará la Caccia al Tesoro a tema “L’isola che non c'è”, sabato 8 Maggio a partire dalle 10:30 al Parco di Serravalle.

Le associazioni sportive e culturali MOVE e CANDELA promuovono i corsi e le loro attivitá in pieno rispetto delle normative anti-covid e con l’autorizzazione dell’assesore Fabrizio Biuzzi, che si è dichiarato entusiasta di questa iniziativa.

Per info e dettagli i contatti sono anche tramite WhatsApp ai numeri 05711656862 e 3335992092.

Le prenotazioni invece tramite il form online: https://forms.gle/KUuxn2q2Hu3EDuSw6 .