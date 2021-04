Arco di Castruccio per il Primo Maggio, una novella del Fucini per festeggiare

L’Associazione Culturale Arco di Castruccio in occasione del Primo Maggio per celebrare la Festa del Lavoro propone in streaming “Menico” di Renato Fucini, dalla raccolta di novelle “All’Aria aperta”, con la voce narrante dell’attore Andrea Giuntini.

Il lavoro è un diritto fondamentale di ciascuno che, purtroppo in questo momento così difficile e delicato per la pandemia da Covid 19, appare ancora di più messo a rischio. Per questo noi dell'Arco di Castruccio vogliamo trasmettere un messaggio di sostegno, di speranza e di fiducia nel futuro attraverso lo strumento che c'è più congeniale, quello della cultura.

Vi invitiamo a collegarvi alla Pagina Facebook dell’Arco di Castruccio nei seguenti orari:

ore 08:00 – 10:00 – 12:00 – 14:00 – 16:00 – 18:00 – 20.00

