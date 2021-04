Arte a Peccioli, inaugurano le mostre di Via Lambercione

Il 31 marzo si è concluso il bando promosso dalla Fondazione Peccioliper, d’intesa con il Comune di Peccioli e Belvedere S.p.A., e finalizzato al sostegno degli artisti locali. Per questo motivo gli organizzatori hanno deciso di dedicare questa iniziativa, in accordo con la famiglia, a Giorgio Gremignai, artista locale ex assessore alla cultura del Comune di Peccioli che tanto si è impegnato per la promozione delle iniziative artistiche sul territorio.

Viste le numerose adesioni e il buon livello artistico delle proposte, la commissione ha deciso di prolungare il periodo di messa a disposizione delle sale espositive per oltre un anno, fino a luglio 2022, per un totale di cinque eventi e 14 artisti selezionati.

L’inaugurazione è affidata a Gloria Marianelli e Cristina Panichi che dal mese di maggio a luglio presenteranno al pubblico i propri lavori, sarà poi la volta dell’Associazione Lupus in fabula, di cui è presidente Andrea Marchetti, fino a ottobre, di Tommaso Toncelli che inaugurerà l’anno nuovo esponendo fino a gennaio 2022, poi di Marina Romiti e Daniele Tamberi fino ad aprile; Francesco Mazzei concluderà questa iniziativa nel luglio 2022.

Molteplici le tematiche che gli artisti proporranno nelle esposizioni, dalle indagini sui legami interpersonali alle fobie, dai paesaggi sentimentali ai misteri e alla vera natura dell’esistenza umana, da riflessioni sui recenti lockdown ai sentimenti umani.

Esperienze diverse che si alterneranno e confronteranno con linguaggi e tecniche artistiche in un viaggio lungo quindici mesi.

