Centri estivi a Empoli, avviso pubblico per l'elenco dei gestori

I centri estivi da sempre hanno rappresentano un’opportunità importante per tutte le famiglie empolesi, una possibilità in più di poter gestire al meglio i propri figli nel periodo in cui le scuole sono chiuse, soprattutto in questa era pandemica.

L’amministrazione comunale lo scorso anno riuscì ad organizzare una notevole proposta per le famiglie in poco tempo. Un successo nell’offerta e nella risposta.

Così nell’attesa di specifiche indicazioni nazionali e regionali in merito, il Comune di Empoli, gioca di anticipo. Ecco un avviso pubblico per la costituzione di un elenco annuale di soggetti/gestori interessati ad organizzare in sicurezza i Centri Estivi 2021 sul nostro territorio.

Questo per farsi trovare pronti, preparando i progetti ed essere in grado di fornire una rapida risposta alle famiglie del territorio, non appena perverranno le suddette indicazioni.

PERIODO DI SVOLGIMENTO DEI CENTRI ESTIVI - I Centri Estivi ricompresi nel Cartellone Verde Azzurro 2021 potranno realizzarsi fra il 21 giugno 2021 ed il 30 luglio 2021.

I Centri estivi si realizzeranno esclusivamente all’interno delle scuole comunali rese disponibili dai dirigenti scolastici.

Sarà onere del soggetto gestore, per partecipare al presente avviso, contattare gli istituti scolastici – I. C. Empoli Est ed Empoli Ovest - per ottenere l’assegnazione delle scuole ai fini della realizzazione dei centri estivi.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE – L’Avviso Pubblico e i relativi allegati sono integralmente pubblicati nella sezione Avvisi del sito del Comune (https://www.empoli.gov.it/avviso/avviso-pubblico-la-costituzione-di-un-elenco-annuale-di-soggetti-gestori-dei-centri-estivi); nell’homepage del sito internet istituzionale del Comune di Empoli, in cui verrà pubblicizzato, per tutta la durata dei Centri estivi, il Cartellone Verde Azzurro 2021 con indicazione dettagliata di tutti i Centri estivi attivati.

Le candidature devono essere presentate in plico sigillato e firmato indirizzato a: COMUNE DI EMPOLI, via G. del Papa 41, presso Protocollo Generale del Comune di EMPOLI specificando sul plico stesso la dicitura: “GESTORI PER CENTRI ESTIVI – CARTELLONE VERDE AZZURRO 2021”.

È ammessa la candidatura tramite PEC all’indirizzo comune.empoli@postacert.toscana.it

Le candidature dovrà tassativamente avvenire entro le 10 del 29 maggio 2021.

VOUCHER e REQUISITI - Il Comune stanzierà apposite risorse in favore dei bambini residenti nel Comune di Empoli che vogliano iscriversi ai centri estivi 2021, anche se collocato fuori del cartellone Verde Azzurro 2021. Il voucher verrà assegnato una tantum e fino ad esaurimento delle risorse stanziate.

Sono previsti 3 diversi tagli di voucher in ragione dell’ISEE familiare:

- per famiglie con ISEE fino a 11.000,00 €: voucher da 300,00 €;

- per famiglie con ISEE da 11.000,01 a 18.000,00 €: voucher da 225,00 €;

- per famiglie con ISEE da 18.000,01 a 25.000,00 €: voucher da 150,00 €.

ULTERIORI INFORMAZIONI - Potranno essere richieste fino alle 12 del 15 maggio 2021 solamente via email all'indirizzo scuola@comune.empoli.fi.it. Coloro che vorranno partecipare, dovranno visionare il sito istituzionale del Comune fino al giorno prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

INCONTRO SU PIATTAFORMA ONLINE

L’amministrazione comunale promuove per il giorno 6 maggio 2021 alle 17 un incontro (su piattaforma online Zoom) con i soggetti interessati ai centri estivi del Cartellone Verde Azzurro 2021. L’incontro e finalizzato a:

- definire aspetti relativi ai centri estivi di interesse comunale;

- valutate eventuali criticità organizzative;

- scambio di dati e di informazioni reciproche;

- chiarimenti sugli obblighi e diritti del Comune e dei potenziali gestori;

- confronto e condivisione sul tema.

Le richieste per la partecipazione all’incontro dovranno essere inviate all’indirizzo mail scuola@comune.empoli.fi.it entro il 4 maggio 2021.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa