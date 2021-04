Compra un Iphone e una scopa elettrica, ma fa finanziamento con documenti falsi: arrestato

Ha tentato di comprare un Iphone e una scopa elettrica per un costo complessivo di 1600 euro in un negozio di Sesto Forentino, ma quando ha richiesto il finanziamento ha utilizzato una carta d'identità falsa e una finta busta paga. Un 40enne, originario del Casertano, è stato quindi arrestato dai carabinieri.

L'uomo è finito in manette per il reato di possesso di documenti d'identificazione falsi e denunciato per tentata truffa e sostituzione di persona. L'uomo è sospettato di altre quattro tentate truffe fatte negli ultimi giorni in vari negozi della Toscana con lo stesso metodo.