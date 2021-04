Confesercenti Città di Firenze, Cannamela confermato presidente

Si è conclusa ieri, con la conferma del Presidente uscente Santino Cannamela, la fase elettiva di Confesercenti Città di Firenze, che aveva designato, nei giorni scorsi, anche i relativi Presidenti di Quartiere.

Cannamela, che è stato riconfermato con voto unanime dei presenti, si è ricandidato per il secondo mandato associativo con il principale obbiettivo di dare il proprio contributo alla ripartenza del commercio in città, dopo i 15 mesi di Coronavirus più devastanti di sempre.

“Occorre rimboccarsi le maniche come abbiamo dimostrato di saper già fare nel dopoguerra o nel post alluvione del 1966: il virus è stato e continua ad essere uno tsunami di proporzioni gigantesche per le nostre attività che vivono, da sempre, anche di turismo e socializzazione” ha sostenuto Cannamela nel corso dell’assemblea.

Il programma di mandato di Confesercenti città di Firenze per i prossimi 4 anni non poteva non partire da questo assunto, per poi declinarsi attorno ad alcuni temi di fondamentale importanza:

1)Turismo: rafforzamento asse con Venezia per approvazione Legge Speciale per le città d’arte, definizione di nuovi progetti di promozione e rilancio; completamento operazioni restyling Firenze Fiera; Definizione rapida Pass Vaccinale.

2)Mobilità: Realizzazione nuovi parcheggi anche di superficie, revisione tariffe sosta Firenze Parcheggi, potenziamento mezzi elettrici circolanti in città, riforma complessiva sistema carico/scarico merci, completamento rete tranviaria.

3)Politiche per il ritorno residenza in centro e più generalmente per l’inversione del fenomeno di decrescita demografica: contributi affitti giovani coppie, trasformazione unità ad uso ricettivo, “recupero” alcuni servizi essenziali.

4)Somministrazione post covid: conferma del “blocco” area Unesco e superamento delle liberalizzazioni Bersani/Monti, rilancio dei progetti occupazione tavolini, in forma individuale ed aggregata.

5)Centri commerciali naturali: rafforzamento dei processi di crescita di questa tipologia di aggregazione commerciale, programmazione di nuovi eventi di animazione e vitalizzazione anche in collaborazione con i quartieri della città.

6)Mercati: rinnovo delle concessioni decennali, definizione nuovo piano aree, qualificazione conseguente approvazione nuovo regolamento comunale area pubblica.

7)Infrastrutture: la modernizzazione della città passa necessariamente attraverso il completamento dei processi Alta Velocità, la nuova pista Peretola, il recupero e la riconversione dei contenitori dismessi.

8)Sostegno alle imprese: a livello locale continueremo a batterci per una riduzione sostanziale dei costi, intervenendo non solo sul tema affitti commerciali ma anche sulla necessaria rimodulazione dei tributi a carattere comunale (Cosap e Tari principalmente).

Il presidente Cannamela sarà coadiuvato da due Vicepresidenti, Massimo Manetti e Lucilla Cracolici: naturalmente rinnovata anche la presidenza cittadina, composta da n. 37 imprenditori rappresentativi delle varie istanze di categoria e territoriali (in allegato elenco completo).

All’Assemblea elettiva hanno portato il saluto dell’Amministrazione comunale anche il Vicesindaco Alessia Bettini e l’Assessore al Commercio Federico Gianassi.

