Coronavirus Empoli e Cuoio, 74 contagi

Come da alcuni giorni a questa parte, anticipiamo i contagi per l'Empolese Valdelsa. Dopo il numero completo in Toscana per la giornata di giovedì 29 aprile 2021, ecco i contagi comune per comune tra Empolese Valdelsa e zona del cuoio.

Zona Empolese Valdelsa 45

Fucecchio 15

Gambassi Terme 3

Vinci 7

Capraia e Limite 3

Cerreto Guidi 3

Empoli 7

Certaldo 2

Castelfiorentino 2

Montespertoli 1

Montelupo Fiorentino 1

Montaione 1

Zona comprensorio del cuoio 29

Santa Croce sull'Arno 7

San Miniato 13

Castelfranco di Sotto 6

Montopoli in Val d'Arno 3

Nel pomeriggio arriveranno i decessi e contagi nel resto della Asl Centro.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO