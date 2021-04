Corsa ai playoff, Abc accoglie Olimpia Legnaia al PalaBetti

Match fondamentale per la corsa ai playoff quello che sabato alle ore 18 vedrà l’Abc Solettificio Manetti ricevere al PalaBetti la Cantini Lorano Olimpia Legnaia per la seconda giornata della Poule Promozione (arbitri Biancalana di San Giuliano Terme, Marinaro di Cascina).

Una gara delicata sia per la classifica, visto che si tratta di uno scontro diretto tra due formazioni che si giocheranno uno dei posti disponibili per la lotteria playoff, sia per riscattare immediatamente la sconfitta rimediata a Livorno e provare a difendere ancora una volta il PalaBetti. Entrambe le squadre, peraltro, andranno in cerca del primo acuto della seconda fase visto che anche Legnaia ha esordito con il ko casalingo rimediato per mano di Agliana.

“Legnaia è una squadra che conosciamo bene e di cui abbiamo grande rispetto – spiega coach Paolo Betti – per l’energia che mette in campo e per la sua imprevedibilità che rende sempre difficile preparare le partite, perchè riesce a far emergere ogni volta protagonisti diversi. Da parte nostra – prosegue – c’è grande voglia di riscattare una brutta battuta d’arresto, pur arrivata contro una squadra molto forte come Livorno, e a maggior ragione di farlo proprio in casa nostra”.

La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube Abc Castelfiorentino e andrà in onda su Clivo Tv (canale 680 del digitale terrestre) lunedì 3 maggio alle ore 22.40.

Fonte: Abc Castelfiorentino