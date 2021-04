Consiglio post-inchiesta Keu, Deidda riferisce e l'opposizione lascia la seduta

La sindaca di Santa Croce sull'Arno Giulia Deidda non è entrata nel merito dell'inchiesta Keu in Consiglio comunale. Sono in corso le indagini e non è possibile parlarne, o almeno non è possibile dire di più di quanto ha fatto Deidda in apertura.

La scelta non è andata giù all'opposizione e quattro consiglieri - Cicala, Fanella, Lambertucci, Rusconi - hanno lasciato il Consiglio.

Nella seduta decisiva per l'approvazione del bilancio, durante le comunicazioni iniziali del sindaco, Deidda ha deciso di rispondere a una richiesta arrivata proprio dal gruppo di centrodestra.

"Do atto dei limiti evidenziati in relazione alla diffusione di informazioni coperte da riservatezza. La richiesta di 'Per un'altra Santa Croce' si può accogliere solo in parte" ha affermato Deidda. La sindaca ha aggiunto: "Do comunicazione che il 15 aprile sono state svolte attività di indagine della polizia giudiziaria, con sequestri e perquisizioni. Sono stata raggiunta da un'informazione di garanzia e da sequestro".

Ancora Deidda: "Sono in corso indagini preliminari. Non ci sono indagati che sono stati rinviati a giudizio. C'è da parte mia la disponibilità a tutelare gli argomenti di discussione. Invito l'opposizione a convocare sul tema la commissione controllo e garanzia".

La seduta è continuata su toni accesi. Il consigliere di cdx Alessandro Lambertucci ha ribadito la richiesta di dimissioni della sindaca riguardo l'inchiesta Keu. La discussione si è 'accalorata' e, dopo un intervento-fiume del capogruppo, Per un'altra Santa Croce ha abbandonato la sala consiliare virtuale e non ha partecipato al dibattito sul bilancio.