Oggi ringrazio Paola per questo dolce molto goloso con la cioccolata e le pere. Paola ha due bambini e lavora presso il banco della gastronomia di un supermercato, abituata a stare in mezzo alla persone è molto socievole e simpatica e anche una buona cuoca, soprattutto le piace cucinare per i suoi figlie e suo marito.

Io la conosco da diverso tempo e finalmente sono riuscita a farmi dare una ricetta. La torta Delizia al cioccolato e pere è anche facile e veloce da realizzare, e poi basta solo mangiare!

Delizia al cioccolato e pere

Ingredienti:

500 g ricotta,

2 uova,

30 g caffè,

80 g farina,

150 g zucchero,

50g cacao amaro,

1 pera,

zucchero a velo.

Preparazione:

Per prima cosa sbucciate la pera e tagliatale a tocchetti. Poi sbattere le uova con lo zucchero, aggiungere poco alla volta la farina setacciata e mescolate di seguito il cacao amaro, la ricotta, il caffè e la pera a tocchetti. Infornare il composto a 180° per 40 minuti e comunque controllare la cottura con uno stecchino . Sfornare e ricoprire di zucchero a velo.

Paola V.

