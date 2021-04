Demolizioni dell’Area del Ceppo, un’ora di interruzione energia elettrica

Con la progressione delle attività di demolizione all’interno dell’Area del “Ceppo” (in particolare al momento sono in atto quelle riguardanti il nuovo Padiglione Degenze dell’ex presidio ospedaliero) domani venerdì 30/04/2021 dalle ore 15:00 alle 16 verrà interrotta l'energia elettrica nell'area Nord dell’ex Ospedale per i lavori alla cabina.

L’interruzione dell’energia elettrica potrà determinare un impatto sulla telefonia dei seguenti servizi: il numero pubblico 0573 3521 fatto dalla popolazione per contattare il Centralino, i numeri del dipartimento di prevenzione (sede viale Matteotti, 19) e di alcune sedi territoriali.

La telefonia dell’Ospedale San Jacopo funzionerà regolarmente.

Il tecnico della Telecom è stato allertato e sarà presente. Le operazioni saranno presidiate dall’area tecnica aziendale anche al fine del rispetto della durata dei lavori prevista dalle 15 alle 16. L’Azienda si scusa fin da ora con i cittadini precisando che le eventuali interruzioni che potrebbero verificarsi saranno limitate ad una ora e si è scelta la fascia pomeridiana per arrecare il minor disagio possibile all’utenza.

Fonte: Ausl Toscana Centro