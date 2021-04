Empoli Jazz celebra la Giornata Unesco 2021

Il jazz ha una giornata in cui viene celebrato in tutto il mondo. E’ il 30 aprile 2021

Una data che dal 2011 è un momento importante per presentare, in tutto il mondo, progetti ed idee che si richiamano ad una delle maggiori forme di espressione artistica del Novecento- Promossa dal musicista Herbie Hancock e subito raccolta e sostenuta dall’Unesco, questa giornata ha avuto un immediato e notevole sviluppo, tanto da essere celebrata in tutto il mondo con migliaia di iniziative.

Uno di questi si tiene in Toscana a cura di Empoli Jazz e di Pisa Jazz a presso la Villa Medicea di Cerreto Guidi e vede protagonisti Javier Girotto al sax e Vince Abbracciante alla fisarmonica. Non è certo la prima volta che il jazz e le tradizioni argentine s’innamorano fino a finire in un abbraccio simile a un tango impetuoso e improvviso. Abbracciante (giovane nuovo talento della fisarmonica) e l’argentino Girotto, proporranno una musica originale, regalando "nuovi ponti tra il jazz, il folclore, il tango", Un mix tra Improvvisazione libera e scrittura neoclassica con stralci malinconici e raffinatezza espressiva del loro universo musicale.

Empoli Jazz sarà presente sui propri canali social (ore 17) con le pillole video di Fiabe del Jazz, il progetto formativo, musicale e culturale, ideato e promosso da Empoli Jazz per le scuole. Chiuderà la serata del 30 aprile con un throwback video delle 12 edizioni del festival. Link: https://www.facebook.com/empoli.jazz

L’Associazione I-Jazz intende quindi portare avanti la programmazione anche in Italia di una importante giornata di riferimento per il mondo del jazz, nonostante le forti limitazioni dovute dalla pandemia da Covid-19, che faccia da trampolino di lancio per un progetto nazionale (verrà presentato entro la fine di maggio) di valorizzazione del connubio tra musica jazz e patrimonio UNESCO, unendo le migliori energie, i luoghi di eccellenza, le idee, proseguendo su quel un percorso “in rete” che spesso caratterizza l'impegno sulla musica.

