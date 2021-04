Fermato perché senza mascherina risulta in Italia nonostante fosse stato espulso

Fermato per un controllo della municipale perché senza mascherina viene arrestato perché in Italia nonostante il divieto di rientro dopo l’espulsione. Il protagonista della vicenda un cittadino straniero identificato da una pattuglia lunedì pomeriggio in piazza del Mercato Centrale durante un controllo mirato sul rispetto delle disposizioni disposte per l’emergenza sanitaria. Gli agenti hanno multato diverse persone sedute sulle scalinate del mercato senza mascherina ma una di queste è risultata senza documenti.

Sottoposto ai rilievi fotosegnaletici sono emersi a suo carico due ordini di espulsione a seguito di condanne legate allo spaccio di stupefacenti. L’uomo era stato espulso a novembre con divieto di rientrare in Italia per 5 anni. Per questo è stato arrestato dalla Polizia Municipale, misura convalidata dal giudice all'esito dell'udienza di due giorni fa.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa