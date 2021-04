Giani all'hub vaccini di Empoli nel giorno della 'prova generale' richiesta da Figliuolo

"Il generale Figliuolo sarà nei prossimi giorni in Toscana e vuole fare una sorta di prova generale delle famose 500mila vaccinazioni al giorno in Italia. Per la Toscana dobbiamo arrivare a un ritmo di 30mila vaccinazioni, oggi è un giorno della prova generale".

Così si è espresso Eugenio Giani durante la visita all'hub vaccinale di Empoli, attivo dallo scorso lunedì e che ha una capacità di inoculare 1.000 vaccini al giorno.

Parlando poi dell'andamento della campagna vaccinale in Toscana Giani ha detto "se oggi andate a vedere i dati del ministero sugli over 80 noi siamo la seconda realtà italiana con quasi il 95%; abbiamo finito la prima dose degli over 80. E siamo su livelli medi piuttosto alti rispetto alla media nazionale nelle altre tipologie di vaccinazione".

Ad accompagnare la visita il sindaco di Empoli Brenda Barnini e i colleghi dell'empolese, Paolo Morello Marchese dirigente generale Asl Centro, Paola Castellacci Ceo della Sesa, azienda che ha messo a disposizione in comodato gratuito la sede per la campagna vaccinale.