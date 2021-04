Lavoro, un incontro e una celebrazione con la diocesi di Firenze

Nella festa di San Giuseppe lavoratore, sabato 1 maggio l’Ufficio problemi Sociali e Lavoro della diocesi di Firenze invita alla celebrazione che sarà presieduta dall’Arcivescovo, card. Giuseppe Betori alle 11 nella Chiesa di Santa Maria a Scandicci.

Venerdì 30 aprile alle 17 è in programma invece l’incontro on line “Una visione per il dopo pandemia” realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio di Firenze. Dopo il saluto dell’Arcivescovo sono previsti gli interventi di Leonardo Bassilichi, Presidente Camera di Commercio: "Guardare a uno sviluppo sostenibile", Niccolò Manetti, Vice Presidente Camera di Commercio: "Artigianato di qualità motore della ripresa" e Giuseppe Salvini, Segretario Generale Camera di Commercio: "I nuovi profili professionali richiesti dal mercato". Conclude l'incontro don Giovanni Momigli, Direttore Ufficio Problemi Sociali e Lavoro

Fonte: Ufficio Stampa