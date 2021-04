Le opposizioni: "Sfiduciamo il direttore dell'ospedale di Volterra"

I gruppi Consiliari Per Volterra e Uniti per Volterra hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del dottor Luca Nardi, Direttore sanitario dei presidi ospedalieri di Volterra e di Pontedera.

Purtroppo le gravi lacune, derivanti da una gestione non soddisfacente del nostro presidio ospedaliero, stanno comportando dei gravi disservizi nella cittadinanza di Volterra e dell'alta Valdicecina, non ultima la chiusura della Cardiologia H24.

In questi mesi abbiamo assistito al pensionamento di alcuni medici, senza che sia ancora stato pubblicato il bando per reperire il nuovo personale.

Abbiamo ottenuto gli anestesisti per garantire il turno H24 ma ancora non esistono dei posti letto di terapia intensiva/ sub-intensiva.

Senza considerare le lacune, gravi, nel servizio di pediatria, in un territorio che dovrebbe al contrario mettere i giovani al centro.

Nel dialogo con l'azienda Asl abbiamo riscontrato un muro da parte del direttore sanitario, e ad oggi una sostanziale incuranza da parte di tutta l'azienda.

Per tutti questi motivi, ma soprattutto per una gestione del presidio di Volterra che non sta andando nella direzione giusta, noi avanziamo la proposta di sfiducia del direttore Nardi, mozione che chiederemo di presentare anche agli altri Comuni dell'Alta val di Cecina. Convinti che serva, da subito, un cambio di rotta immediato nella nostra Sanità.

Fonte: Per Volterra e Uniti per Volterra