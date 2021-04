Maltratta la moglie e la violenta a Lastra a Signa, condannato a 12 anni

Maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. È stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione un uomo di origine albanese di 41 anni, pregiudicato. I fatti sono stati commessi a Lastra a Signa tra il 2015 fino a marzo 2019. La compagna lo ha seguito da Sesto Fiorentino a Lastra a Signa, nell'ultimo comune sono nati i maltrattamenti. Nel 2012 è nata una bambina, ma l’uomo in quel periodo fu arrestato per reati commessi in Albania, rientrando presso la famiglia solo a fine 2013.

L'uomo quando tornava a casa negli orari più disperati, era spesso ubriaco ed in un primo momento non si interessava né alla figlia né alla compagna. Dal 2015 circa cominciò il suo atteggiamento vessatorio nei confronti della compagna, offendendola pesantemente, picchiandola con schiaffi, pugni, calci, ed approfittando di lei anche sessualmente contro la sua volontà. L’uomo aveva una gelosia morbosa e immotivata impedendole di parlare con chiunque e chiamandola continuamente mentre era a lavoro. Solo nel marzo 2019 la vittima ha avuto il coraggio di chiedere aiuto e raccontare tutto mettendo da parte la vergogna per le continue umiliazioni che era costretta a sopportare.

L'uomo adesso è in carcere a Sollicciano.