Marzio Gabbanini ospite su Clivo a 'La Stanza di Vetro'

Cultura e turismo. Due aspetti importanti per la valorizzazione di un comune come San Miniato. A parlarne, nella puntata di questa sera de La Stanza di Vetro, sarà Marzio Gabbanini, presidente della Fondazione dell’Istituto del Dramma popolare e presidente anche di San Miniato Promozione.

Il primo tema di cui ci parlerà Marzio Gabbanini è il teatro. Da pochi giorni è stato presentato ufficialmente lo spettacolo centrale della Festa del teatro che terrà banco in piazza Duomo da fine giugno a fine luglio. Lo spettacolo centrale (dal 23 al 29 luglio) parlerà di Dante, in occasione dei 700 anni dalla sua morte ed è stato affidato a Simone Cristicchi. Il cantautore presenterà lo spettacolo (prodotto appositamente per il Dramma popolare) Paradiso, dalle tenebre alla luce, nel quale non mancheranno, ovviamente, gli psunti dell’attualità del periodo che stiamo vivendo.

Con Marzio Gabbanini percorreremo anche la storia della Festa del teatro che taglia il traguardo dei 75 anni, proprio quest’anno e che, vanta la partecipazione di registi come Giorgio Strehler, Orazio Costa, Valerio Zurlini e il polacco Zanussi. Per non parlare degli attori che si sono susseguiti sul palco del teatro sotto il cielo di piazza Duomo. Tutto questo grazie a una serie di sponsor che rendono possibile ogni anno l’allestimento di un cartellone di tutto rispetto.

Ma con Gabbanini affronteremo anche l’aspetto più economico che sfocia nella mostra del tartufo, in programma a novembre e che lo scorso anno, a causa della pandemia, fu annullata nonostante fosse già tutto organizzato. Era, quella di un anno fa, un’edizione coniugata al femminile, tema che sarà proposto anche per l’edizione di quest’anno.

Appuntamento su Clivo tv a partire dalle 21,40.