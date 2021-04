Motorino nell'Arno, la rimozione all'altezza del Tuscany Hall

L'aveva visto un cittadino che aveva segnalato la sua presenza alla Polizia Municipale. E qualche giorno fa è stato rimosso. Si tratta di un relitto di un motorino presente sul greto dell'Arno a Firenze all'altezza del Tuscany Hall.

La procedura è iniziata con la segnalazione del cittadino inserita tramite Getico e presa in carico dalla Polizia Municipale che ha coinvolto il Consorzio di bonifica del Medio Valdarno. Qualche giorno fa l'intervento: prima di addetti del Consorzio hanno rimosso la carcassa e un cestino dei rifiuti posizionandoli in strada; da qui il materiale è stato portato via da Alia. Viste le pessime condizioni del mezzo, non è stato possibile risalire al proprietario.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa