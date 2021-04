Svolta nel Prato: Toccafondi cede a Commini Group

Incredibile e storica svolta nel Prato, società calcistica che milita in Serie D. Paolo Toccafondi, patron dei lanieri, ha ceduto le quote a Commini Group Spa. La famiglia Toccafondi cede il Prato dopo 42 anni (quasi tutti in C) e il passaggio ufficiale è stato ratificato oggi, giovedì 29 aprile, anche se poi la nuova società prenderà piede al 1 luglio.

A breve la Commini Group si presenterà a città e tifosi. La Spa opera in vari settori merceologici, ha i quartieri generali a Roma e annovera tra gli ambiti di maggiore interesse servizi aeroportuali, energia rinnovabile, team sportivi, interessi logistico/turistici e comunicazione.

Toccafondi ha lasciato il Prato con una nota: "Dopo 42 anni la mia famiglia lascia. Facciamo l'in bocca al lupo al dottor Commini, lo ringrazio per la discrezione e la celerità dell'operazione. Dico grazie anche ai tifosi del Prato, auguro loro di raggiungere prestigiosi traguardi".