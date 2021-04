Premiazione Ph.D. in modalità mista alla Sant'Anna

La cerimonia ha una nuova impostazione, a causa dell’emergenza da Covid-19, ma l'emozione e la gioia restano le stesse per festeggiare il talento e il merito.

La Scuola Superiore Sant’Anna riconosce il successo delle sue allieve e dei suoi allievi, a conclusione del loro percorso di studio, con la cerimonia di consegna dei Diplomi di Licenza, di Licenza Magistrale e di Ph.D.

Lunedì 3 maggio dalle ore 9.30 in modalità “blended”, ovvero "mista", in parte in presenza e in parte online per evitare assembramenti, circa 155 tra allieve e allievi sono protagoniste e protagonisti della cerimonia durante la quale le allieve e gli allievi ordinari ricevono il loro Diploma, durante la mattinata, e le allieve e gli allievi PhD nel pomeriggio, in presenza o in modalità virtuale.

La cerimonia prevede anche l’intervento di cinque tra ex allieve ed ex allievi che raccontano il loro percorso personale di studio e formazione Tra le protagoniste e i protagonisti che portano le loro testimonianze in video Emanuela Navarretta (giudice della Corte costituzionale), Luca Barani (amministratore presso la Commissione Europea, a Bruxelles, alla Dg Home e professore invitato all'Università Libera di Bruxelles), Luca Foschini (co-founder & chief data scientist Evidation, Inc), Raffaella Cerruti (development director at Fresh Approach Company), Ernestina Schipani (docente alla Indiana School of Medicine, Usa).

Il programma della cerimonia di lunedì 3 maggio è il seguente. Alle 9.30 i saluti della rettrice Sabina Nuti e dei presidi Anna Loretoni e Mario Enrico Pe’ (rispettivamente per la Classe di scienze sociali e di scienze sperimentali). La consegna dei Diplomi di Licenza e di Licenza Magistrale della Classe di Scienze sociali è poi preceduta dalla testimonianza di Emanuela Navarretta e di Luca Barani.

Segue la consegna dei Diplomi di Licenza e di Licenza magistrale della Classe di Scienze sperimentali, anticipata dalle testimonianze di Luca Foschini, Raffaella Cerruti, Ernestina Schipani. In chiusura di questa prima parte avviene la consegna del premio “Samuel Picchi”, per onorare la memoria di una persona, scomparsa prematuramente, che, da funzionario, si era impegnato tanto per continuare a migliorare le strutture del campus. Concludono la mattinata i saluti del presidente dell’Associazione ex Allievi della Scuola Superiore Sant'Anna Ugo Faraguna.

Nel pomeriggio, dalle 14.30, la consegna dei Diplomi di Ph.D. è aperta dal conferimento del premio “Giovanni Spitali”, assegnato alle due migliori tesi di Ph.D discusse nel 2020. Seguono il messaggio dei direttori degli istituti di ricerca della Scuola Superiore Sant'Anna, con la consegna dei diplomi dei 10 programmi di Ph.D. della Scuola Superiore Sant’Anna, da parte delle rispettive coordinatrici e dei rispettivi coordinatori, e il saluto del presidente dell’Associazione Ex Allievi. L’intervento della rettrice Sabina Nuti chiude la giornata.

La cerimonia può essere seguita in diretta sulla pagina Facebook della Scuola Superiore Sant'Anna e sul suo canale YouTube, rispettivamente ai seguenti link: https://www.facebook.com/scuolasuperioresantanna/live/ e https://youtu.be/-cgggq1F0JM (sessione mattutina) e https://youtu.be/YIv5U7GPQ1k (sessione pomeridiana).

Fonte: Scuola Sant'Anna - Ufficio stampa