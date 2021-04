Riapre il Museo civico e diocesano di Fucecchio

Dopo una chiusura di due mesi e mezzo, il Museo civico e diocesano di Fucecchio, in seguito all'aggiornamento delle disposizioni in materia di contenimento sanitario, riaprirà al pubblico a partire dal prossimo sabato 1° maggio. Fino a nuova comunicazione, l'apertura avverrà nei soli giorni di sabato e domenica, dalle 16 alle 19.

Per le visite è necessario prenotarsi allo 0571-268262 o scrivere a museo@comune.fucecchio.fi.it. Si precisa che, se necessario per garantire il distanziamento, le visite potrebbero svolgersi per gruppi di massimo cinque persone con accompagnamento e partenza alle ore 16, 17 e 18.

Intanto sulla pagina Facebook proseguono “I venerdì del Museo” con due appuntamenti, il 30 aprile e il 7 maggio, alle ore 17, sul tema “Esempi di pittura senese nel Museo di Fucecchio” a cura di Mirco Bagnesi.

Ricordiamo infine che è possibile tenersi aggiornati sulle attività del museo consultando il sito www.comune.fucecchio.fi.it, la pagina Facebook del Museo o iscrivendosi al servizio WhatsApp del Comune di Fucecchio (www.comune.fucecchio.fi.it/whatsapp).