Riapre la Villa Medicea La Magia

Sarà inoltre possibile visitare anche l'interno della dimora medicea, partecipando alla visita guidata programmata per ogni domenica alle ore 16.00. In questo caso la prenotazione è obbligatoria e la partecipazione sarà consentita fino ad un massimo 15 persone. Per prenotare occorre telefonare ai seguenti numeri: 0573 774500 (Biblioteca Giovanni Michelucci) o 3473437462 (Associazione Keras). Per la visita guidata il costo è di 8 euro (intero) e di 5 euro (ridotto).

Dal fine settimana di sabato 8 e domenica 9 maggio aprirà in via sperimentale anche un piccolo punto bar e ristoro sul lato esterno delle Scuderie, ad opera dell’attuale gestore del servizio catering della Villa. Il punto bar sarà proposto in via sperimentale tutti i fine settimana di maggio, dalle ore 15.30 alle ore 19.30. Alla fine del mese sarà fatta una valutazione sull’andamento del nuovo servizio per decidere se riconfermarlo anche nei mesi successivi oppure no.