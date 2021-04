Servizio Civile, la casa di riposo di Montespertoli cerca 2 giovani

È stato pubblicato l’avviso per la selezione di due giovani da impiegare nei progetti di servizio civile regionale presso la Casa di Riposo S. Maria della Misericordia di Montespertoli. I giovani interessati potranno presentare la domanda entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 28/05/2021.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:

1. La domanda di partecipazione, rivolta direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto, deve essere presentata all’ente medesimo solo in modalità on-line di seguito indicata, entro e non oltre le ore 14.00 del trentesimo giorno a partire dalle ore 8:00 del giorno successivo alla pubblicazione del presente atto sul BURT.

2. La domanda di partecipazione corredata dal Curriculum Vitae debitamente datato e firmato in forma autografa, può essere presentata solo on-line, accedendo al sito: https://servizi.toscana.it/sis/DASC

3. La domanda on-line può essere presentata:

- accedendo al sito di cui al precedente punto 2, utilizzando la propria carta sanitaria elettronica (CNS - carta nazionale servizi sanitari rilasciata dalla Regione Toscana) munita di apposito PIN, tramite un lettore di smart card; la carta sanitaria elettronica (CNS) deve essere stata preventivamente attivata. Per informazioni su come attivare la carta ed ottenere il relativo PIN occorre consultare il seguente sito:

http://www.regione.toscana.it/servizi-online/servizi-sicuri/carta-sanitaria-elettronica

In caso di accesso al sito per la domanda on-line con CNS non è necessario allegare copia di un documento di identità;

- con accesso senza carta sanitaria elettronica (CNS) accedendo al sito di cui al precedente punto 2,

seguendo le istruzioni fornite sul sito medesimo; in questo caso è necessario allegare alla domanda copia fronte retro di un documento di identità in corso di validità;

4. Può essere presentata una sola domanda di partecipazione per un solo progetto di servizio civile tra quelli indicati negli allegati A), B) e C); in caso di presentazione di due o più domande sul medesimo avviso, il giovane viene escluso dalla partecipazione a tutti i progetti per i quali ha presentato domanda.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE:

1. Possono partecipare alla selezione tutte le persone, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda:

- siano regolarmente residenti, domiciliati o soggiornanti in Toscana;

- siano in età compresa fra diciotto e ventinove anni (ovvero fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno);

- siano disoccupati, inattivi;

- siano in possesso di idoneità fisica;

- non abbiano riportato condanna penale anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo.

2. I requisiti di partecipazione, ad eccezione del limite di età, devono essere mantenuti dalla data di presentazione della domanda sino al termine del servizio.

3. Possono partecipare coloro che stanno frequentando un qualunque corso di studi.

4. Non possono presentare domanda i giovani che:

a) svolgono o abbiano già svolto servizio civile nazionale/universale o servizio civile regionale in Toscana o in altra regione in qualità di volontari, ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista, ad eccezione di coloro che hanno cessato il servizio per malattia, secondo quanto previsto dall'articolo 11 comma 3 della legge regionale 35/06. Non è inoltre consentito svolgere contemporaneamente il servizio civile regionale in Toscana ed un altro servizio civile, nazionale o universale.

b) abbiano avuto nell'ultimo anno e per almeno sei mesi con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo. In tali fattispecie sono ricompresi anche gli stage retribuiti.

Per info: Ufficio Amministrativo Casa di Riposo S. Maria della Misericordia tel. 0571609590 dal lunedì al sabato in orario 08:00-14:00 e-mail: info@casariposomontespertoli.com