Servizio Civile in biblioteca, bando per 6 volontari a Scandicci

Bando Servizio Civile Regionale 2021 alla Biblioteca di Scandicci. La Regione Toscana ha indetto un Bando per la selezione di 2639 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Regionale. In tale ambito è stato finanziato il progetto del Comune di Scandicci “Biblio Network Città” per un totale di 6 volontari. Il progetto muove dall’esigenza di facilitare l’accesso alla cultura, alle risorse informative e alla memoria storica del territorio da parte del più ampio numero possibile di cittadini. Si svolgerà presso i servizi della Biblioteca e Archivio Storico di Scandicci e intende promuovere la conoscenza e l'uso dei servizi della biblioteca e una superiore consapevolezza nell'uso delle tecnologie informative, nella valorizzazione di una memoria storica condivisa, con particolare attenzione al pubblico giovanile ma anche e ai cittadini più anziani (digital divide).

Come presentare domanda

Il termine per la presentazione delle domande è il: 28 maggio 2021 ore 14,00.

La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente on line accedendo al sito: https://servizi.toscana.it/sis/DASC e seguendo le apposite istruzioni.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa