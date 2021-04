Siena, gli studenti di Farmacia organizzano un seminario sull'alcolismo

Si parlerà della dipendenza dall’alcol nell’incontro in programma domani, venerdì 30 aprile, alle ore 17 in videoconferenza, dal titolo “Alcolismo: in vino veritas?”.

L'evento fa parte del ciclo di seminari sulle dipendenze organizzato da un gruppo di studenti del secondo anno del corso di laurea in Farmacia dell'Università di Siena, con il coordinamento delle docenti Anna Maria Aloisi del dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e Neuroscienze, e Lucia Morbidelli del dipartimento di Scienze della vita.

Il tema dell'alcolismo verrà affrontato dal punto di vista psicologico, sociale e medico-scientifico da Anna Franceschini, Fabio Lugoboni, Francesco Agosta e Marco Baldi, con un approfondimento particolare del fenomeno durante la pandemia.

Sarà possibile seguire il seminario collegandosi al link https://meet.google.com/jee-chqc-vrv

Fonte: Ufficio stampa