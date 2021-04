Spaccio e risse a Pontedera, espulso 32enne

Durante i controlli di polizia alla stazione ferroviaria di Pontedera, nel pomeriggio del 27 aprile è stato fermato un cittadino tunisino, A.T., 32enne, pluri-pregiudicato per reati connessi agli stupefacenti, clandestino sul territorio nazionale.

Lo scorso 8 aprile da parte del commissariato erano stati trovati 150 grammi di eroina già divisi in dosi pronte per essere spacciate all’interno di un’ ascensore di un condominio di una palazzo in via Sacco e Vanzetti.

Adesso l'uomo si era reso protagonista in due risse tra stranieri, scoppiate dopo poche ore nella stessa zona.

La Questura di Pisa Ufficio Immigrazione ha attivato immediatamente le procedure burocratiche per l’espulsione coattiva dello straniero che, al completamento degli adempimenti necessari, veniva rintracciato e, ottenuta la disponibilità di un posto presso il Centro di Permanenza Temporanea di Gradisca di Isonzo (GO), nella mattinata di ieri, a cura di personale del Commissariato di Pontedera e stato accompagnato presso il predetto centro da dove, nei prossimi giorni, verrà rimpatriato coattivamente.