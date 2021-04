Stazione Montelupo, il centrodestra: "Prospettive incerte anche per la gestione ordinaria"

In risposta ad una nostra interrogazione che chiedeva il punto della situazione circa i rapporti intercorsi con RFI finalizzati al recupero e alla migliore fruizione dei servizi dello scalo ferroviario emergono elementi ormai datati che appaiono gettare ombre sull’effettiva volontà di porre in essere idonee migliorie.

Ci è stato scritto che l’eventuale fruizione degli spazi attigui all’area un tempo presenziata sarebbero subordinati al trasferimento della scuola di formazione in altra località , ma la notizia non ha il sapore della novità e cominciamo a domandarci se esista realmente un piano in tal senso calendarizzato da RFI.

Sconvolgente appare la risposta fornitaci in merito all’auspicato ripristino della funzionalità dei servizi igienici , che sarebbe stata sospesa da RFI a seguito di reiterati atti vandalici.

L’assessore Nesi ci riferisce, e sul punto apprezziamo, che di concerto con il comune di Capraia e Limite quello di Montelupo ha previsto un potenziamento della videosorveglianza nell’area, ma sconvolge negativamente il fatto che l’azione illecita di qualcuno sia elemento giustificativo del venir meno dell’accesso ad un servizio. Vorremmo ricordare alla direzione di RFI che la dignità delle centinaia di utenti che quotidianamente si avvalgono dei treni in transito e che pagano biglietti ed abbonamenti merita certamente più attenzione delle scorribande di qualche vandalo.

