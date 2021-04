Vaccini a domicilio per gli estremamente vulnerabili, al via piano dell’Asl Sud Est per la seconda dose Moderna

Nella intera Azienda Usl Toscana Sud Est sono 1200 (584 Arezzo, 278 Grosseto, 238 Siena) gli estremamente vulnerabili costretti al proprio domicilio, seguiti costantemente dai propri medici e in carico ai reparti specialistici degli ospedali. Da più di un anno sono chiusi in casa per proteggersi, ma oggi iniziano a vedere la luce di una normalità semplice fatta di visite di figli, amici e di uscite in sicurezza.

Come da programma, dopo 28 giorni dalla prima dose effettuata a fine marzo con il vaccino Moderna, i team Usca hanno iniziato dal venerdì 23 aprile la somministrazione della seconda dose del vaccino alle persone estremamente vulnerabili a domicilio. Questo programma terminerà il 9 maggio.

“Le squadre Usca – dichiara il direttore generale dell’Asl Toscana Sud Est Antonio D’Urso – si sono rivelate un’esperienza estremamente positiva, un nuovo ed efficace modello di assistenza sanitaria territoriale che vorremmo portarci anche nel futuro”.

Un impegno che coinvolge decine di medici e infermieri in tutta l’Asl Toscana Sud Est. Ogni squadra è composta da un medico e un infermiere ed è in grado di somministrare a domicilio circa 25 vaccini al giorno, se in ambito urbano, circa 15 se in zone rurali. La procedura è codificata e molto rigorosa. Il primo contatto con il paziente avviene tramite telefono qualche giorno prima, poi al momento della visita il medico dialoga con il paziente, e anche con il caregiver o convivente, per verificare le condizioni della persona e capire se in queste settimane si sono presentati sintomi o si sono verificati problemi di salute. Poi si passa alla somministrazione, dopodiché i sanitari rimangono assieme al paziente per almeno 15 minuti per controllare eventuali reazioni alla somministrazione.

La vaccinazione domiciliare è normata da una delibera della Giunta regionale toscana, la 268 del 22 marzo 2021, dove sono state indicate sia le indicazioni pratiche sia la composizione delle squadre. Nell’Asl Toscana Sud Est questo compito è svolto in toto dalle squadre Usca e dal personale medico dipendente appartenente alle Cure primarie.

Fonte: Asl Toscana Sud Est