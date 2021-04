Arresti a Lucca per vecchi reati di furti e rapine

Nei giorni scorsi, la Squadra Mobile di Lucca ha arrestato e ai domiciliari un’italiana del ‘94, con diversi pregiudizi di polizia e condanne definitive in ordine ai reati di furto aggravato, rapina ed abbandono di minori, il tutto nel periodo compreso tra il 2013 ed il 2016, per i quali dovrà scontare in casa la pena residua di tre anni di reclusione.

Mentre risale a due giorni fa l’arresto, con sottoposizione alla detenzione domiciliare, di un tunisino del ‘61, regolarmente domiciliato a Lucca. L’uomo dovrà scontare a casa la pena di un anno e sei mesi di reclusione, cumulo di due condanne: la prima, per un furto aggravato consumato nel 2011 in danno di un bar di Lucca, la seconda per atti persecutori in danno di una conoscente, risalenti al 2013. L’uomo lavorava come badante di un anziano che lo ha denunciato per sottrazione di denaro.