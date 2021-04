Beccato 48enne a rubare una bici alla stazione di Firenze

Mercoledì scorso la polizia ferroviaria ha arrestato un cittadino italiano di 48 anni per il tentato furto di una bicicletta.

L’uomo era già conosciuto dagli agenti della Polfer che proprio nelle scorse settimane lo avevano già fermato mentre stava tentando di rubare un’altra bicicletta all’interno dello scalo ferroviario di Santa Maria Novella.

Questa volta, seguito dai poliziotti dalla stazione fino a Borgo San Frediano, è stato nuovamente sorpreso a tagliare la catena antifurto di una bici con un paio di grosse tenaglie d’acciaio lunghe 30 cm. Il 48enne è stato subito bloccato e il velocipede riconsegnato al legittimo proprietario.

5 minori, di cui quattro diciassettenni di nazionalità tunisina ed un sedicenne sudanese, sono stati fermati dopo essere scesi nella stazione ferroviaria di Firenze SMN da un treno Alta Velocità, privi di documenti d’identificazione e sprovvisti di biglietto. Terminati gli accertamenti di rito, i giovani sono stati collocati presso due strutture idonee all’accoglienza.

Sempre nella stazione di Firenze SMN, durante il controllo delle autocertificazioni effettuato per il contenimento del COVID, un cittadino italiano di 25 anni è stato segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana per uso personale.