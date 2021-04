Dopo 3 mesi il marciatore Siragusa torna in pista

Torna dopo tre mesi d'assenza alle competizioni (l'ultima a Parma con l' oro tricolore indoor del 31 gennaio a Parma), il plurimedagliato marciatore di Colle di Val d'Elsa Gianni Siragusa.

Sarà in gara nei 5000mt.di marcia in pista alla manifestazione assoluta inserita nell'elenco del Coni degli eventi di livello agonistico di interesse nazionale, all'Asics Stadium di Firenze, domenica 2 maggio naturalmente a porte chiuse.

Quello di Firenze sarà uno dei primissimi test di valutazione tecnica-organica in vista dei CSIT giochi mondiali Cervia-Ravenna-Cesena-Cesenatico, ceduti dal comitato di Zagabria. La manifestazione mondiale doveva partire il prossimo 2 giugno, ma la situazione pandemica ha spinto l'organizzazione internazionale a posticiparli al 12 ottobre .

Quindi per colligiano lo spostamento dei 5000mt di marcia in pista del mondiale lo condiziona a uno sforzo fisico e mentale perché nel mese di ottobre erano previsti per lui in Portogallo gli europei di marcia su strada della 20km per il campionato europeo.