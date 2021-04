Incidente in Fi-Pi-Li: 5 km di coda tra Empoli e San Miniato. Due incidenti in A1

A causa di un incidente si registrano traffico e disagi sulla superstrada Fi-Pi-Li. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio, intorno alle ore 18, tra gli svincoli di Empoli Est e San Miniato in direzione Livorno. Al momento si registrano 5 km di coda. Non è chiara la dinamica dell'incidente, né se sono rimaste ferite delle persone.

Disagi anche sulla A1 nel tratto fiorentino: sempre nel pomeriggio, intorno alle 18, si è verificato un incidente tra un mezzo pesante e una vettura, avvenuto Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma. Purtroppo due persone sono rimaste ferite, ma non sono chiare le loro condizioni. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. Si sono creati fino a 10 km di coda. Code a tratti, invece, tra Firenze Scandicci e Firenze Sud,e all'allacciamento con l'A11 e Firenze Sud.

In tarda serata, alle ore 19:30, sull’autostrada A1 Milano-Napoli, è avvenuto un altro incidente nel tratto compreso tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Bologna all’altezza del km 79,3 che ha visto coinvolte quattro autovetture e nel quale due persone sono rimaste ferite.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 2° tronco di Milano di Autostrade per l’Italia. Al momento il traffico transita su una corsia e si registrano 9 km di coda. In alternativa, agli utenti diretti verso Bologna si consiglia di uscire alla stazione di Piacenza sud, percorrere la SS 9 Via Emilia e rientrare in A1 alla stazione di Fidenza.