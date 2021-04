Ventenne si toglie la vita nel comprensorio del cuoio

Il Comprensorio del Cuoio si è risvegliato con una tragica notizia. Un giovane di 23 annisi è tolto la vita tra le mura della sua abitazione.

Il fatto è avvenuto nella notte tra giovedì 29 e venerdì 30 aprile. Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 e i carabinieri, ma per il giovane non c'è stato niente da fare.

La notizia si è diffusa anche nella cittadina in cui viveva la famiglia, creando sconforto e tristezza tra i tanti che conoscevano il ventenne.

Rinnoviamo il costante appello alla richiesta di aiuto qualora ci fossero persone a rischio: Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it).