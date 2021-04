Incontro di coppia in albergo, ma lui è positivo al covid: denunciato per epidemia colposa

Si incontrano in una stanza d'albergo, ma la donna non sa che l'altro è positivo al covid. Denunciato a Pontedera per epidemia colposa un 30enne senegalese di San Miniato, con regolare permesso di soggiorno.

La segnalazione alla polizia del locale commissariato è arrivata da un albergo della città, nel quale era arrivato un uomo positivo al Covid. L'uomo si era appena allontanato dopo aver trascorso breve tempo con una donna di 60 anni, in città da un'altra regione per motivi di lavoro.

La donna, che era ancora presente nella struttura, ha confermato l'incontro con l'uomo. Ma non sapeva che fosse positivo al coronavirus. Alla notizia è rimasta incredula e angosciata. È stata invitata a far rientro nel suo domicilio in quarantena, l'Asl territoriale è stata informata per i provvedimenti mentre il giovane è stato denunciato.